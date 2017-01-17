Atları ateş üzerinde yürüttüler | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya'nın kuzeyindeki Avila kentinin San Bartolome de Pinares kasabasında yaklaşık 300 yıldır süregelen bir inanışla atlar, kötülüklerden ve günahlardan arınmak için yakılan büyük ateşlerin üstünden atlatıldı.
Hristiyan dini inanışına göre hayvanları koruyan aziz kabul edilen Aziz Anton anısına gerçekleştirilen 581 nüfuslu San Bartolome de Pinares'teki etkinlik her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi gördü.
Kasabada 18'inci yüzyıldan bugünlere gelen "Las Luminarias" (Kandiller) adlı etkinlik, akşam kilisenin çanlarının çalınmasıyla başladı. Dinsel ve kültürel geleneklere dayanan törende ilk olarak kilisesinin papazı tarafından kutsanan atlar daha sonra sahipleriyle kasabada tur atmaya başladı.
Önemli iki sokakta yakılan ateşin üstünden atlatılan atlar, etkinliği izlemek için bölgeye gelen meraklılar ve San Bartolome de Pinares sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. Kasabada yaklaşık iki saat süren etkinlikte çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirilen veya üstünden atlatılan atlar, duman ve alevlerin arasında çok güzel görüntüler oluşturdu.
"ATLARA ZARAR VERMİYORUZ"
Çocukluğundan itibaren Las Luminarias'a katılan kasaba sakinlerinden Herman Martin Navas (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği çok önemsediklerini söyledi.
Bir yıldır bugünü beklediklerini belirten Navas, "Çevre köylerden gelen diğer çiftçi arkadaşlarımızla atlarımızın, hayvanlarımızın bir yol boyunca korunması için ruhani bir tören yapıyoruz. Bizler inançlı insanlarız ve Aziz Anton'un hayvanlarımızı koruduğuna inanıyoruz." dedi.
Navas, kökeni net olarak bilinmese de 18'inci yüzyılda ortaya çıktığı varsayılan Las Luminarias geleneğinin, "atlara acı çektirildiği" iddiasıyla hayvan haklarını koruma dernekleri tarafından eleştirilip kaldırılmak istendiğini vurguladı.
Şimdiye kadar hiçbir Las Luminarias'ta kötü bir olay yaşamadıklarını anlatan Navas, "Biz hiçbir hayvana zarar vermiyoruz. Etkinlik sonrasında herkes, tüm veterinerler atlarımızı kontrol edebilir. Hiçbirinde en ufak bir yara ya da hastalık bulamazsınız. Atların sadece kuyruk ve yelelerini koruyarak ateşlerin üstünden atlatıyoruz ama hepsinin çok uysal bir şekilde bizimle bu mutluluğu yaşadığını hissediyoruz." diye konuştu.
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İspanya'da 18'inci yüzyıldan kalma "Las Luminarias" geleneğinde atlar, kötülüklerden ve günahlardan arındığı inancıyla ateş üstünden atlatıldı
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