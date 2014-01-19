Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarıyıl tatiline girecek.
2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.
Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor.
Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek
Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu
MEB'in yeni müfredat ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi
Bakan Yılmaz, sömestir tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini istedi
ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak.
8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı
TEOG birinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavlarının ikinci gününde fen bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin sınavlarına girecek
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Osmanlı Türkçesi ile "Heybe" adını verdikleri bir dergi çıkararak kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ilk kez uygulanacak proje ile 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik verilecek doktora burs miktarının, aylık bin 550 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
MEB, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlar kapsamında mazeret sınavlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek
PISA'nın eğitim sonuçları ile ilgili rapor büyük bir etki oluştururken farklı ülkelerden akademisyenler PISA'ya ve değerlendirme kıstaslarına eleştiriler yöneltti
BYV'nin düzenlediği Divan Sohbeti programı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşti
ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi
ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi.
TEOG soru ve cevaplarını içeren videolar, saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayınlanacak