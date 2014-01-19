Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:47, 17 Ocak 2017 Salı
Eğitim
09:34, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.

Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek.



İlgili Konular yarıyıl tatili
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı
MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı
MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu
MEB'in yeni müfredatı açıklandı
MEB'in yeni müfredatı açıklandı

MEB'in yeni müfredat ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi
Yarıyıl tatilinde ödev yasağı
Yarıyıl tatilinde ödev yasağı

Bakan Yılmaz, sömestir tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini istedi
KPSS tercihleri başladı
KPSS tercihleri başladı

ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak.
TEOG mazeret sınavları sona erdi
TEOG mazeret sınavları sona erdi

8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı
TEOG'da ikinci gün oturumu başladı
TEOG'da ikinci gün oturumu başladı

TEOG birinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavlarının ikinci gününde fen bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin sınavlarına girecek
Lise öğrencilerinden Osmanlıca dergi
Lise öğrencilerinden Osmanlıca dergi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Osmanlı Türkçesi ile "Heybe" adını verdikleri bir dergi çıkararak kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.
YÖK'ten doktora yapacaklara maaş gibi burs
YÖK'ten doktora yapacaklara maaş gibi burs

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ilk kez uygulanacak proje ile 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik verilecek doktora burs miktarının, aylık bin 550 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Haftasonu TEOG mazeret sınavı var
Haftasonu TEOG mazeret sınavı var

MEB, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlar kapsamında mazeret sınavlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek
Batılı akademisyenlerden PISA eleştirisi
Batılı akademisyenlerden PISA eleştirisi

PISA'nın eğitim sonuçları ile ilgili rapor büyük bir etki oluştururken farklı ülkelerden akademisyenler PISA'ya ve değerlendirme kıstaslarına eleştiriler yöneltti
İstanbul da lider bir üniversite İZÜ
İstanbul’da lider bir üniversite: İZÜ

BYV'nin düzenlediği Divan Sohbeti programı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşti
ÖSYM'den elektronik sınavlarda 'yüz tanıma' dönemi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda 'yüz tanıma' dönemi

ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda quot yüz tanıma quot dönemi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda "yüz tanıma" dönemi

ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi.
TEOG sorularının cevapları EBA'da yayınlanacak
TEOG sorularının cevapları EBA'da yayınlanacak

TEOG soru ve cevaplarını içeren videolar, saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayınlanacak

Haberler

Yarıyıl tatilinde ödev yasağı
Yarıyıl tatilinde ödev yasağı

17 milyon öğrenci karne alıyor
17 milyon öğrenci karne alıyor

Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor

MEB'den yarıyıl tatili yalanlaması
MEB'den yarıyıl tatili yalanlaması

Okullarda ikinci dönem kar tatiliyle başladı
Okullarda ikinci dönem kar tatiliyle başladı

Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor
Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor

Okullar bugün yarıyıl tatiline giriyor
Okullar bugün yarıyıl tatiline giriyor

16 günlük yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
16 günlük yarıyıl tatili cuma günü başlıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 