09:45, 17 Ocak 2017 Salı

İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli





İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri, geçici olarak durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 07.50'de gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Denizde görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sebebiyle ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.

İlgili Konular sis İstanbul Boğazı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.