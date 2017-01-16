Davos Zirvesi başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla bugün başlıyor
İsviçre'nin Davos kasabasında 17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak foruma, Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılacak.
"Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" konulu Davos zirvesinde, 400'den fazla oturumda çeşitli konular tartışılacak.
Dünya Ekonomi Forumu'nda, başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınacak. Bu yılki zirve, küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmi reforme etmek ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazırlanmak konularına odaklanacak.
Zirveye 30'dan fazla devlet başkanı ve başbakan da iştirak edecek. Şi Cinping, Çin'in Davos'a katılan ilk devlet başkanı olacak. Şi'nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets de katılımcılar arasında bulunuyor.
Davos'taki toplantılara katılacak liderlerin çok sayıda ikili görüşmede bulunması da bekleniyor.
Toplantıya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak.
Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl için 86 kişiyi "Genç Küresel Lider" ilan etti. Bunlar arasında Türkiye'den McKinsey ortağı Bengi Korkmaz ve Trendyol adlı internetten alışveriş sitesinin kurucusu ve üst yöneticisi Demet Mutlu da yer aldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirvede, antidamping, küreselleşme karşıtlığıyla mücadele ve Çin ekonomisinde güven inşası gibi konuları gündemine alması bekleniyor.
Şi, İsviçre'de Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni de ziyaret edecek.
Dünya Ekonomik Zirvesi'ne geçen yıl Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Başkan Yardımcısı Li Yüençao katılmıştı.
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Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla bugün başlıyor
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