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10:03, 17 Ocak 2017 Salı

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Hollande'dan Trump'a 'AB' tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Trump'ın Alman Bild ve İngiliz The Times of London gazetelerine verdiği röportajlarda Avrupa Birliğine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Alman Bild ve İngiliz The Times of London gazetelerine verdiği röportajlarda Avrupa Birliğine (AB) yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Paris'ten ayrılan ABD Büyükelçisi Jane Hartley için düzenlenen veda törenine katılan Hollande, bu etkinlikte yaptığı konuşmada, AB'nin dışarıdan tavsiye almaya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

"AVRUPA'NIN DIŞARIDAN TAVSİYE ALMAYA İHTİYACI YOK"

AB'nin ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Hollande, "Burada bir kez daha söylüyorum. Avrupa her zaman transatlantik iş birliğini sürdürmek arzusundadır ancak bunu kendi değerleri ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirecek. Ne yapması gerektiği konusunda dışarıdan tavsiye almaya ihtiyacı yok." dedi.

Avrupa basınına verdiği demeçte AB ülkelerinin sığınmacılara kapılarını açmasını eleştiren Trump, İngiltere'nin AB'den çıkma kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek diğer ülkelerin Londra'yı izleyeceğini ileri sürmüştü.



İlgili Konular hollande fransa trump Almanya
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