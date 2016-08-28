10:14, 17 Ocak 2017 Salı

Fırat Kalkanı'nda 20 DEAŞ'lı öldürüldü





Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 DEAŞ üyesi öldürüldü.

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