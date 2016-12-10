10:24, 17 Ocak 2017 Salı

Başbakan'dan Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili açıklama





Başbakan Yıldırım, dün akşam Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Reina saldırganı ile ilgili açıklamada bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Merkezi'nde dün İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Reina saldırganı ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili olarak, ''Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün ele geçirildi. Sorgulaması devam ediyor. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan failin yakalanmış olmasıdır, arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.