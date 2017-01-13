10:30, 17 Ocak 2017 Salı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon





Operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 5'i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli 6 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında askeri personele yönelik operasyonda 5'i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli 6 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı. Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli olduğu, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki şüphelilerden birinin emekli olduğu, birinin ise yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

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