10:27, 17 Ocak 2017 Salı

Y-20 Zirvesi için başvurular sürüyor





Almanya'da gerçekleştirilecek Y-20 Gençlik Zirvesine katılmak isteyen gençler 30 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi G20 Zirvesi'nin akredite açılım gruplarından olan ve küresel ekonomik ve sosyal meselelerin gençlerin perspektifinden ele alınarak G20 liderlerine sunulmasını hedefleyen Y20 (Youth 20) zirvesine başvurular başladı. G20 ülkelerinden ve misafir ülkelerden gelen yüzü aşkın delegenin katıldığı zirve, bu sene G20 Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın başkenti Berlin'de, 2-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Zirveye katılmak isteyenler Türkiye'de 2015'te yapılan zirvenin organizatörü olan ve Y20 Zirvesi'ne katılım süreçlerini yürüten Diplomasi ve İşbirliği Derneği'nin (YCDC) sitesinden başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2017 olarak açıklandı. Ayrıntılar sitenin http://www.ycdc.org.tr/timelin e/2017-germany-summit/?lang=en

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