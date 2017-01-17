Tıbbi sülük ihraç kotası belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Doğadan toplanacak tıbbi sülüğün bu yıla ilişkin ihracat kota miktarı toplamda 2 bin kilogram olarak belirlendi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2017 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, doğadan toplanan tıbbi sülüğün bu yıl için ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre canlı ve dondurulmuş olmak üzere toplamda 2 bin kilogram olarak belirlendi.
Tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kota için başvuruda bulunacak. Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, belirtilen kriterlere göre yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilecek.
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