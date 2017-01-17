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Asya
10:35, 17 Ocak 2017 Salı

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Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları sona erdi
Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları sona erdi
Foto: Arşiv

Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya uçağını arama çalışmaları 3 yılın ardından noktalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait 370 sefer sayılı uçağı bulmak için yürütülen arama çalışmaları üç yılın ardından sonuç alınamadan noktalandı.

Arama faaliyetini yürüten Avustralya, Malezya ve Çin tarafından kurulan, merkezi Sydney'de bulunan Müşterek Ajans Koordinasyon Merkezi, kurtarma ekiplerinin Avustralya'nın batısında ve Hint Okyanusu'nun açıklarında 120 bin kilometrekarelik alanda yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir ize rastlanamamasının ardından çalışmaların süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, "Eldeki tüm bilimsel bilgiler ve teknolojik imkanların seferber edilmesine, alanında en yetkin profesyonellerin yönlendirmesiyle yürütülen tüm çabalara rağmen, ne yazık ki aramalarda hava aracının izine rastlanamamış, bu nedenle MH370'in su altı arama çalışmaları durulmuştur." ifadesi kullanıldı.

BUGÜNE KADAR 160 MİLYON DOLAR HARCANMIŞTI

Arama faaliyetini yürüten ülkeler, geçen yıl olası kaza bölgesi olarak tayin edilen arama sahasında uçağın yerini tayin edecek herhangi bir iz çıkmaması halinde aramanın bitirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. 

MH370 için yürütülen arama çalışmaları, havacılık tarihin en karmaşık ve en maliyetlisi olmuştu. Ülkeler arama için bugüne kadar toplam 160 milyon dolar harcamıştı.

 



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