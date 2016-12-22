10:41, 17 Ocak 2017 Salı

Kerry, Trump'ı 'Uygunsuz' buluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başkan Barack Obama yönetimi döneminde Rusya ile ilişkilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sorun yaratmayı tercih etmesinden" dolayı kötü olduğunu belirterek, ülkesi ile Rusya arasında sorunlar bulunduğunu ancak ilişkilerin kötü olduğunu söylemenin doğru olmayacağını ifade etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Kerry, CNN International kanalında gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

ABD başkanlığına seçilen ve bu hafta yemin ederek resmen görevine başlayacak Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirmesinin anımsatılması üzerine Kerry, "Trump'ın başka ülkelerin iç politikalarına doğrudan karışmasını uygunsuz bulduğunu" söyledi.

Merkel'in "Avrupa'nın en güçlü liderlerinden biri" olduğunu kaydeden Kerry, Almanya Başbakanı'nın oldukça cesur bir sığınmacı politikası uyguladığını ve bunun takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kerry, gazeteci Amanpour'un "Rusya ile yeni bir ilişki kurmanın nesi yanlış? Trump, sizin yönetiminizde bu ilişkilerin kötü olduğunu söylemekte haklı değil mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Hayır, bu doğru değil. Sorunlar vardı ancak Ukrayna, Kırım, Suriye gibi konularda bu sorunları Vladimir Putin yaratmayı tercih etti. Donald Trump'ın bahsettiği gibi, Rusya ile çalışılabilecek konularla ilgili bir yol da bulduk. Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili varılan anlaşmaya destek verdi. Sergey Lavrov ve ben, Suriye'den kimyasal silahların çıkarılmasına yardım etmek için bir anlaşma yönünde çalıştık. Dolayısıyla iş birliği yaptık. İnsani konularda, çevrede, Paris Anlaşması'nda iş birliği yaptık."

Kerry, Londra temasları çerçevesinde dün İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ve Anglikan kilisesinin lideri Canterbury Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby ile görüştü. Kerry resmi twitter hesabından, "Boris Johnson'a misafirperverliği ve Birleşik Krallık ile ABD arasındaki özel ilişkinin önemini korumak için gösterdiği ortaklıktan dolayı teşekkür ederim." mesajını paylaştı.