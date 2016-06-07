İstanbul Valisi: Reina saldırganı suçunu itiraf etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Ortaköy'de bir eğlence merkezinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yaptı.
Vali Şahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sıralarında Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiğini ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, şu bilgileri verdi:
"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 yılında ocak ayında geldiği tahmin ediliyor. "
Şahin, "Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı.Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay, İzmir ve ilimizde İstihbarat Daire Başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist, İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'den ev kiralıyor. Daha sonra olay gününe yakın, son bir iki gün içinde, başka bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleştiriyor." dedi.
İstanbul Valisi Şahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi." diye konuştu.
Şahin, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."
Vali Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunu bildirdi.
İzmir merkezli beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi için Emniyet tarafından broşür hazırlandı
Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddiaları ile ilgili 'erken seçime gerek yok' dedi
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, düzenlenen basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi
Doğadan toplanan tıbbi sülüğün bu yıl için ihracat kota miktarı, 2 bin kilogram olarak belirlendi
Operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 5'i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli 6 şüpheli yakalandı
Almanya'da gerçekleştirilecek Y-20 Gençlik Zirvesine katılmak isteyen gençler 30 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek
Başbakan Yıldırım, dün akşam Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Reina saldırganı ile ilgili açıklamada bulundu
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının ardından 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri, geçici olarak durduruldu
İzmir'deki operasyonda aralarında Suriyelilerin de olduğu 16 zanlı gözaltına alındı
DHKP-C'nni Ege sorumlusu olduğu ve bölgede örgüte eleman kazandırdığı belirtilen Ç.Ş. yakalandı
Ortaköy'deki gece kulübü saldırısını gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı