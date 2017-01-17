Orlando saldırganının eşi gözaltında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınan Orlando saldırganı Ömer Metin'in eşi Selman, Metin'in (DEAŞ) IŞİD'e maddi destek sağlamasına yardım ve yataklık etmek ile adaletin önünü tıkamakla suçlanıyor. Selman bugün Kaliforniya'nın Oakland kentinde mahkeme önüne çıkacak.
Sputnik'te yer alan habere göre Selman'ın daha önce eşinin saldırı planından haberi olduğu öne sürülmüştü. Müvekkilinin saldırı hakkında önceden bir bilgisi olmadığını vurgulayan avukatı Linda Moreno ise, Selman'ın Metin tarafından baskı ve şiddet gördüğünü ve yargılanmasının yanlış olacağını savunuyor. Ancak ABD basınına konuşan soruşturmaya yakın kaynaklar, baskı ve şiddet iddialarına inanmıyor.
Soruşturmaya dair CNN International'a konuşan Orlando polis şefi John Mina, Nur Selman'ın saldırı planından haberi olduğunu inandığını söyledi; "FBI'dan aldığım bilgiler doğrultusunda onun saldırıyı önceden bildiğinden, eşine yardım ettiğinden ve bu trajediyi önleyebilmiş olabileceğinden hiç kuşkum yok."
29 yaşındaki Ömer Metin, 12 Haziran 2016'da Florida'nın Orlando kentinde bir gece kulübüne düzenlediği saldırıyla ülke tarihinin tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en kanlı saldırılarından birine imza atmıştı. Eşcinsellerin uğrak mekanı Pulse gece kulübündeki saldırıda 49 kişi ölmüş, 53 kişi de yaralanmıştı. Metin polisle girdiği çatışma sonucunda öldürülmüştü.
Orlando saldırganı Ömer Metin'in eşi Selman, ABD'de gözaltına alındı
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