11:09, 17 Ocak 2017 Salı

Başbakan'dan erken seçim açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle

Bahçeli – Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili Yıldırım," Bu görüşmeye ilişkin benim bir bilgim yok. Ne görüşecekler bilmiyorum. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları az çok belli oluyor." dedi.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis’ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.