Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:13, 17 Ocak 2017 Salı
Güncel
11:30, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
AYM'den iki parti hakkında suç duyurusu
AYM'den iki parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Yüksek Mahkemenin, siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarının incelenmesi kapsamında parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türkiye Komünist Partisi sorumluları hakkında, istenen bilgileri Anayasa Mahkemesine istendiği şekilde vermediği, hesap verilebilir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider yapıldığı, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Milliyetçi Muhafazakar Parti sorumluları hakkında da hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Öte yandan, Demokrat Partinin (DP) 2008 yılı kesin hesap incelemesinde, fatura aslı bulunmayan ve vergi usul kanununa uygun olmayan 55 bin 886 liralık harcama ile fatura aslı ve fotokopisiyle tekrar gösterilen bin 722 liralık harcama ve faturadaki bedelden fazla ödenen 740 liralık harcamanın parti tüzel kişiliği adına yapıldığının kabul edilemeyeceği belirtildi.

DP'nin 2009 yılı kesin hesap incelemesinde de 7 bin 774 liralık harcamanın parti amaçlarına uygun olmadığı ve bu harcamaların parti tüzel kişiliği adına yapıldığının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Bu nedenlerle DP'nin 2008 yılı kesin hesap incelemesinde toplam 58 bin 349 lira, 2009 yılı kesin hesap incelemesinde de 7 bin 774 lira olmak üzere 66 bin 123 lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine karar verildi.

DSP'nin 2009 yılı kesin hesap incelemesinde ise bazı seyahat, konaklama, akaryakıt giderlerinin neden parti bütçesinden karşılandığına ilişkin partiden bilgi istendi.

Gerekçesi belirtilmeyen bu tür harcamalar ile faturalandırılmayan ve belgelendirilmeyen harcamalar da kanuna uygun bulunmayarak, 48 bin 788 lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı.



İlgili Konular Anayasa Mahkemesi Türkiye Komünist Partisi Milliyetçi Muhafazakar Parti
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır." dedi.
Mehmet Aslan Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltında
Mehmet Aslan Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltında

Oyuncu Mehmet Aslan, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade veriyor
Maltepe Dragos sahilinde demirli kum kosterinde yangın
Maltepe Dragos sahilinde demirli kum kosterinde yangın

Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.
PKK kamufle olmak için paravan dernek kurmuş
PKK kamufle olmak için paravan dernek kurmuş

PKK/KCK'nın, eylem planlamak, para toplamak ve tutuklanan üyelerin etkin pişmanlık yasasından yararlanmalarını önlemek gibi eylemlerini, kurduğu Kültür ve Sanat Derneği üzerinden yaptığı belirlendi
Kurtulmuş RTÜK üyeleri ile bir araya geldi
Kurtulmuş, RTÜK üyeleri ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi
Meclis'ten Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
Meclis'ten Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi
Sokak hayvanlarına bir haftada bir ton kuru mama
Sokak hayvanlarına bir haftada bir ton kuru mama

Çankaya Belediyesince, kış aylarında yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçede belirlenen bölgelere bir haftada bir ton kuru mama bırakıldı
Rodos'a feribot seferlerine fırtına engeli
Rodos'a feribot seferlerine fırtına engeli

Marmaris-Rodos Adası feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle cuma gününe kadar durduruldu
Gazeteci Ünal Tanık gözaltına alındı
Gazeteci Ünal Tanık gözaltına alındı

"Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı
Nazlıaka'nın CHP'den ihracını mahkeme de onayladı
Nazlıaka'nın CHP'den ihracını mahkeme de onayladı

Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali için açtığı dava reddedildi
Nevşehir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 polis adliyede
Nevşehir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 polis adliyede

Nevşehir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 polisten 20'si adliyeye sevk edildi
Danıştay emeklilere sendika yolunu açtı
Danıştay, emeklilere sendika yolunu açtı

Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti
Beş ilde FETÖ operasyonunda 41 gözaltı
Beş ilde FETÖ operasyonunda 41 gözaltı

İzmir merkezli beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
AYM'den iki parti hakkında suç duyurusu
AYM'den iki parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı
Bitlis'te terör propagandasına 6 gözaltı
Bitlis'te terör propagandasına 6 gözaltı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli paket görünce ne yapılmalı' broşürü
'Şüpheli paket görünce ne yapılmalı' broşürü

Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi için Emniyet tarafından broşür hazırlandı

Haberler

Mumcu, Kışlalı ve Üçok davası yeniden görülecek
Mumcu Kışlalı ve Üçok davası yeniden görülecek

AYM'den MİT tırlarını durduran savcılara red
AYM'den MİT tırlarını durduran savcılara red

MİT TIR'larını durduran savcıların tahliye talebine red
MİT TIR'larını durduran savcıların tahliye talebine red

AYM'den torba kanuna kısmi iptal
AYM'den torba kanuna kısmi iptal

AYM, Suriyelinin sınırdışı kararını durdurdu
AYM Suriyelinin sınırdışı kararını durdurdu

KHK'ların iptali istemine ret kararının gerekçesi yayımlandı
KHK'ların iptali istemine ret kararının gerekçesi yayımlandı

Ankara Barosu da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Ankara Barosu da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Atılan subaylara yeniden yargılama yolu
Atılan subaylara yeniden yargılama yolu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 