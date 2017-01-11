11:42, 17 Ocak 2017 Salı

Beş ilde FETÖ operasyonunda 41 gözaltı





İzmir merkezli beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Muğla, İstanbul ile Isparta'da haklarında yakalama kararı bulunan 56 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri kapsamında örgüt adına bağış toplayarak FETÖ/PDY'e finans sağladıkları, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt propagandası faaliyetlerine katıldıkları iddia edildi. Üniversite öğrencilerine yönelik faaliyette bulunan derneğin tanıtım görüntülerinde, ağlarına düşürdükleri gençlere "dünyaya nizam verecek bir dimağ" şeklinde tanımlamalar yapılarak motive etmeye çalıştığı ifade edildi.

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