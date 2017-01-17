11:40, 17 Ocak 2017 Salı

Pakistan, Hindistan'ı gelişme sıralamasında geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre, Kapsamlı Gelişme Endeksinde (IDI) 79 gelişmekte olan ülke arasında Pakistan, 60'ıncı sıradaki Hindistan'ı geçerek 52'nci sırada yer aldı.

Pazartesi günü Davos'ta yayınlanan 'Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma Raporu 2017' raporu Hindistan'ın ekonomi gazetesi The Asian Age'de yayınlandı.

Endeks, 12 performans göstergesi üzerine kuruluolarak düzenleniyor. Ekonomik kalkınma endeksinde büyüme ve gelişme, dahil etme ve kuşaklar arası eşitlik ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel direği bulunuyor. Litvanya, sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda Azerbaycan ve Macaristan'ı da kapsayan 79 gelişmekte olan ülke listesinin başında gelmektedir.

Listede Çin 15, Nepal 27, Bangladeş 36 ve Pakistan 52. sırada yer alıyor. İki BRIC üyesi ülke Rusya ve Brezilya 13. ve 30. sırada yer alıyor.

Polonya'nın 4, Romanya 5, Uruguay 6, Letonya 7, Panama 8, Kosta Rika 9 ve Şili 10'uncu sırada yer aldı.