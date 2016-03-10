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11:47, 17 Ocak 2017 Salı

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Suudi Arabistan Trump konusunda iyimser
Suudi Arabistan Trump konusunda iyimser

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Trump yönetimi konusunda iyimser olduklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD başkanı seçilen Donald Trump yönetimi hakkında iyimser olduğunu, iki ülke için ortak öneme haiz tüm konularda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiya" televizyonuna yaptığı açıklamada Cubeyr, Trump yönetiminin ABD'nin dünyadaki rolünü tekrar üstlenmesi, DEAŞ'ın mağlup edilmesi ve İran konusundaki görüşlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Trump yönetimi konusunda iyimseriz ve iki ülke için ortak öneme haiz tüm konularda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Cubeyr ayırca, Astana'da yapılması planlanan görüşmelerin Suriye'de kalıcı bir ateşkes sağlaması konusunda ümitli olduğunu ifade etti. 

Suudi Arabistan-İran ilişkilerine de değinen Cubeyr, "İran ile ilişkilerimiz hala gergin. İlişkilerimizi geliştirmek için Tahran'ın düşmanca faaliyetlerine son vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı veren tasarının, Senato ve Temsilciler Meclisinde 28 Eylül'de kabul edilerek yasalaşması Suudi Arabistan - ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

 Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta Suriye'de çatışan taraflar arasında ateşkes mutabakatı imzalanmış ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.



İlgili Konular Suudi Arabistan
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