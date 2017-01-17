11:56, 17 Ocak 2017 Salı

ABD ve Küba arasında uluslararası adli işbirliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Küba, terör, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası suç faaliyetlerinin önlenmesi için ülkeler arasında adli iş birliğine gidilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Küba İçişleri Bakanlığı arasında varılan mutabakatın, ülkeler arasında istihbarat paylaşımı, ortak kovuşturma yürütülmesi ve ihtiyaç halinde karşılıklı personel görevlendirilmesi gibi hususları içerdiği bildirildi.

Mutabakat zaptı, ABD'nin Havana Büyükelçisi Jeffrey De Laurentis ve Küba'nın yeni atanan İçişleri Bakanı Koramiral Julio Cesar Gandarilla tarafından imzalandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, basına kapalı yapılan imza töreninde gözlemci olarak bulundu.

Küba yönetimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, Obama yönetimi görevi devretmeden yumuşama sürecinden somut sonuçlar elde etmek amacıyla farklı alanlardaki müzakeresi süren anlaşmaları hızla devreye soktu. Zira Trump, kampanya sürecinde Obama'nın Küba ile yaptığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini ve Amerikan çıkarlarına uymayanları rafa kaldıracağını söylemişti.

Öte yandan Trump, Castro-karşıtı Küba asıllı bazı isimleri geçiş ekibine dahil etmişti. Her ne kadar bu isimler Küba açılımı konusunda henüz herhangi bir itiraz dile getirmiş olmasa da Cumhuriyetçi eski diplomatlar ve Küba kökenli Kongre üyeleri, ABD'nin Küba'nın siyasi muhalefeti bastırmakla sorumlu olan güvenlik kurumuyla istihbarat paylaşımı konusunda anlaşmasını eleştirdi.

Obama yönetimi ise insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi uluslararası boyutu olan suçlarla mücadelenin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyleyerek atılan adımı savundu.

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Obama'nın Küba politikasının amacı gayet açıktır: Küba halkının daha iyi bir geleceğe kavuşmasına yardımcı olmak ve ABD'nin çıkarlarını geliştirmek. Hükümetlerimiz arasında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor ancak son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeler, ilişkilerimizi geçmişe dayalı olarak değil geleceği inşa etmek hedefine yönelik kurduğumuzda önümüzde nasıl imkanların açılacağını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Obama yönetimi geçen hafta Küba ile bir yıl süren müzakerelerin ardından, Kübalı mültecilere Amerikan topraklarına adım atar atmaz ülkede kalma ve yasal ikamet hakkı veren 21 yıllık "ıslak ayak, kuru ayak" politikasına son verdiğini açıklamıştı.