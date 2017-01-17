Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:13, 17 Ocak 2017 Salı
Amerika
11:56, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
ABD ve Küba arasında uluslararası adli işbirliği
ABD ve Küba arasında uluslararası adli işbirliği

Obama yönetiminin, istihbarat paylaşımını da içeren adli iş birliği adımı Cumhuriyetçi muhaliflerin ve Kübalı mültecilerin tepkisine yol açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Küba, terör, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası suç faaliyetlerinin önlenmesi için ülkeler arasında adli iş birliğine gidilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Küba İçişleri Bakanlığı arasında varılan mutabakatın, ülkeler arasında istihbarat paylaşımı, ortak kovuşturma yürütülmesi ve ihtiyaç halinde karşılıklı personel görevlendirilmesi gibi hususları içerdiği bildirildi.

Mutabakat zaptı, ABD'nin Havana Büyükelçisi Jeffrey De Laurentis ve Küba'nın yeni atanan İçişleri Bakanı Koramiral Julio Cesar Gandarilla tarafından imzalandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, basına kapalı yapılan imza töreninde gözlemci olarak bulundu.

Küba yönetimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, Obama yönetimi görevi devretmeden yumuşama sürecinden somut sonuçlar elde etmek amacıyla farklı alanlardaki müzakeresi süren anlaşmaları hızla devreye soktu. Zira Trump, kampanya sürecinde Obama'nın Küba ile yaptığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini ve Amerikan çıkarlarına uymayanları rafa kaldıracağını söylemişti.

Öte yandan Trump, Castro-karşıtı Küba asıllı bazı isimleri geçiş ekibine dahil etmişti. Her ne kadar bu isimler Küba açılımı konusunda henüz herhangi bir itiraz dile getirmiş olmasa da Cumhuriyetçi eski diplomatlar ve Küba kökenli Kongre üyeleri, ABD'nin Küba'nın siyasi muhalefeti bastırmakla sorumlu olan güvenlik kurumuyla istihbarat paylaşımı konusunda anlaşmasını eleştirdi.

Obama yönetimi ise insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi uluslararası boyutu olan suçlarla mücadelenin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyleyerek atılan adımı savundu.

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Obama'nın Küba politikasının amacı gayet açıktır: Küba halkının daha iyi bir geleceğe kavuşmasına yardımcı olmak ve ABD'nin çıkarlarını geliştirmek. Hükümetlerimiz arasında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor ancak son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeler, ilişkilerimizi geçmişe dayalı olarak değil geleceği inşa etmek hedefine yönelik kurduğumuzda önümüzde nasıl imkanların açılacağını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Obama yönetimi geçen hafta Küba ile bir yıl süren müzakerelerin ardından, Kübalı mültecilere Amerikan topraklarına adım atar atmaz ülkede kalma ve yasal ikamet hakkı veren 21 yıllık "ıslak ayak, kuru ayak" politikasına son verdiğini açıklamıştı.



İlgili Konular ABD Küba
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Yemen'de DEAŞ yöneticisi yakalandı
Yemen'de DEAŞ yöneticisi yakalandı

Yemen'de, DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi
Miami'de kalabalığa ateş açıldı
Miami'de kalabalığa ateş açıldı

Miami'de Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi
Ahrar'uş Şam Astana'ya gitmiyor
Ahrar'uş Şam Astana'ya gitmiyor

Ahrar'uş Şam'ın Astana görüşmelerine katılmayacağı, ancak müzakereleri desteklediği belirtiliyor
Liberal grubun adayı AP başkanlık seçimlerinden çekildi
Liberal grubun adayı AP başkanlık seçimlerinden çekildi

AP başkanı seçimlerine dakikalar kala, Liberal grubun adayı Verhofstadt, Hristiyan Demokrat grubun adayı Tajani lehine çekildiğini açıkladı.
Netanyahu'nun oğlu da yolsuzluk soruşturmasında
Netanyahu'nun oğlu da yolsuzluk soruşturmasında

İsrail polisi Başbakan Netanyahu'nun oğlunu "işadamlarından fayda sağladığı" şüphesiyle sorguladı
Küba'da 5 5 büyüklüğünde deprem
Küba'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Küba'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Thaçi'den Rusya'ya Sırbistan suçlaması
Thaçi'den Rusya'ya Sırbistan suçlaması

Sırbistan’ın savaş tehditlerinin, ilkin ilhak daha geçleri de Kosova’nın kuzey bölümünün ayrılması amacını taşıyan bu senaryonun mevcut olduğu kanıtını teşkil ettiğini ifade eden Kosova lideri Sırbistan'ın, Rusya’nın yardımını destek aldığını önesürdü
Akdeniz'de göçmen faciasında 180 kayıp
Akdeniz'de göçmen faciasında 180 kayıp

Akdeniz'de alabora olan göçmen teknesinde dört kişi ölürken 180 kişi kayboldu
Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü
Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü

Ay'da yürüyen son insan Gene Cernan, 82 yaşında hayatını kaybetti
Almanya'da Neonazi yanlısı parti kapatılmadı
Almanya'da Neonazi yanlısı parti kapatılmadı

Almanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin kapatılmamasına karar verdi, davanın seyrinde AİHM'nin Refah partisi ile ilgili kararının etki olacağı belirtiliyordu
Çin'de sahte gıda skandalı
Çin'de sahte gıda skandalı

Tiencin kentinde kanserojen madde kullanarak ünlü markaların gıda ürünlerinin sahtesini üreten fabrikalara soruşturma açıldı
Gambiya Dışişleri Bakanı istifa etti
Gambiya Dışişleri Bakanı istifa etti

Gambiya Dışişleri Bakanı MacDouall-Gaye, "Görüşmeler sonrası mevcut şartlar altında görevimi yapamayacağıma inanarak istifamı sundum" açıklamasında bulundu
ABD ve Küba arasında uluslararası adli işbirliği
ABD ve Küba arasında uluslararası adli işbirliği

Obama yönetiminin, istihbarat paylaşımını da içeren adli iş birliği adımı Cumhuriyetçi muhaliflerin ve Kübalı mültecilerin tepkisine yol açtı
Suudi Arabistan Trump konusunda iyimser
Suudi Arabistan Trump konusunda iyimser

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Trump yönetimi konusunda iyimser olduklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi
Pakistan Hindistan'ı gelişme sıralamasında geçti
Pakistan, Hindistan'ı gelişme sıralamasında geçti

Dünya Ekonomik Forumunun raporuna göre, Kapsamlı Gelişme Endeksinde Pakistan Hindistan'ı geçerek 52'nci sıraya yükseldi
Orlando saldırganının eşi gözaltında
Orlando saldırganının eşi gözaltında

Orlando saldırganı Ömer Metin'in eşi Selman, ABD'de gözaltına alındı

Haberler

ABD'den Küba'ya 55 yıl sonra tarifeli uçuş
ABD'den Küba'ya 55 yıl sonra tarifeli uçuş

ABD Küba'ya yaptırımları hafifletti
ABD Küba'ya yaptırımları hafifletti

ABD'den Küba'ya 55 yıl sonra büyükelçi
ABD'den Küba'ya 55 yıl sonra büyükelçi

ABD-Küba normalleşme komisyonu yeniden toplandı
ABD-Küba normalleşme komisyonu yeniden toplandı

Castro'dan Obama'ya; ABD'den ders almayız
Castro'dan Obama'ya ABD'den ders almayız

Obama ve Castro'dan 'dostluk' mesajı
Obama ve Castro'dan 'dostluk' mesajı

90 yıl sonra Küba'da ilk ABD başkanı
90 yıl sonra Küba'da ilk ABD başkanı

ABD'nin Küba açılımı devam ediyor
ABD'nin Küba açılımı devam ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 