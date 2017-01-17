12:00, 17 Ocak 2017 Salı

Nevşehir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 polis adliyede





Nevşehir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 polisten 20'si adliyeye sevk edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nevşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polislerden 20'sinin adliyeye sevk edildiği bildirildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce meslekten ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürleri Yakup K, Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Şerafettin A, Fatih K, emniyet amiri Yusuf H, komiserler İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Murat G, Sefa Ö. ile polis memurları Bayram Y, Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 POLİS MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 12 Ocak'ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis mahkemece tutuklanmıştı.

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