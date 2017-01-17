Nevşehir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 polis adliyede

Nevşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polislerden 20'sinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce meslekten ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürleri Yakup K, Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Şerafettin A, Fatih K, emniyet amiri Yusuf H, komiserler İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Murat G, Sefa Ö. ile polis memurları Bayram Y, Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 12 Ocak'ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis mahkemece tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır." dedi.
Oyuncu Mehmet Aslan, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade veriyor
Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.
PKK/KCK'nın, eylem planlamak, para toplamak ve tutuklanan üyelerin etkin pişmanlık yasasından yararlanmalarını önlemek gibi eylemlerini, kurduğu Kültür ve Sanat Derneği üzerinden yaptığı belirlendi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi
TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi
Çankaya Belediyesince, kış aylarında yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçede belirlenen bölgelere bir haftada bir ton kuru mama bırakıldı
Marmaris-Rodos Adası feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle cuma gününe kadar durduruldu
"Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı
Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali için açtığı dava reddedildi
Nevşehir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 polisten 20'si adliyeye sevk edildi
Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti
İzmir merkezli beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi için Emniyet tarafından broşür hazırlandı