12:12, 17 Ocak 2017 Salı

Gambiya Dışişleri Bakanı istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gambiya Dışişleri Bakanı Neneh MacDouall-Gaye istifa etti.

MacDouall-Gaye yaptığı yazılı açıklamada, Gambiya'daki devlet başkanı seçimini kaybeden ancak görevi bırakmayan Yahya Jammeh ile çalışmasının mümkün olmadığını belirtti.

Daha önce ABD Büyükelçiliği, Gambiya Endüstri ve Sanayi Bakanlığı ile Gambiya İletişim Bakanlığı görevlerini yürüten MacDouall-Gaye, "Görüşmeler sonrası mevcut şartlar altında görevimi yapamayacağıma inanarak istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminin galibi, Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow olmuştu.

Senegal resmi haber ajansına göre, Barrow'un Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin (ECOWAS) talebi üzerine güvenlik gerekçesiyle hafta sonu Senegal'in başkenti Dakar'a geldiği ve yemin törenine kadar burada kalacağı kaydedilmişti.

İlk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu olmak üzere kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Öte yandan Afrika Birliği Güvenlik ve Barış Konseyi 19 Ocak'tan itibaren Jammeh'i meşru bir devlet başkanı olarak tanımayacaklarını duyurmuştu.