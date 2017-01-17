12:15, 17 Ocak 2017 Salı

Sokak hayvanlarına bir haftada bir ton kuru mama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çankaya Belediyesince, kış aylarında yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçede belirlenen bölgelere bir haftada bir ton kuru mama bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Yerel Hayvan Gönülleri ile birlikte belirlenen bölgelere kuru mama ve yiyecek bırakıldığı belirtilerek bu sayede yaklaşık 4 bine yakın hayvana ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada "Belediye, yaptığı çalışmayla bir haftada bir ton kuru mama dağıtarak yaklaşık dört bine yakın hayvana ulaştı. Mama dağıtımının yanı sıra kurumlardan ve işletmelerden alınan atık yemekler de Çankaya sınırlarında belirli noktalara konularak sokak hayvanlarına ulaştırıldı." ifadeleri yer aldı.

Sokak hayvanlarının hayata tutunması için belediye olarak çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış dönemi yiyeceğe ulaşmakta güçlük yaşayan sokak hayvanları için yapılan çalışma, yoğun olarak Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu bölgelerinde gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Evlerindeki ekmek ve yemeklerin kalanlarını çöpe atmasınlar. Sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara bıraksınlar."