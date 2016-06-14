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YGS başvuruları yarın sona eriyor
YGS başvuruları yarın sona eriyor
Foto: Arşiv

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na başvurular yarın sona eriyor. ÖSYM Başkanı Ömer Demir, adayları başvuru ücretini ödemedikleri takdirde başvurularının geçerli olmayacağı konusunda uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesi "http://www.osym.gov.tr"adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS), 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN BAŞVURUSU İPTAL OLACAK

YGS'ye başvurular, 18 Ocak'a kadar yapılabilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak, son gün olarak belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, geçen yıl 62 bin 822 kişinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının ücret ödemedikleri için silindiğini belirterek, "YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz" dedi.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YGS'nin 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacağını, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ifade eden Demir, öğrencilerin 09.45'e kadar alınacağı sınav binalarının, bu saatten sonra adaylara kapatılacağını söyledi. Demir, bu nedenle öğrencilerden, sınava geliş saatlerinde trafiği de göz önünde bulundurmalarını istedi.

Ömer Demir, "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, yarın saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru süresi uzatılmayacak. Geçen yıl, 2016 YGS'de 62 bin 822 kişinin, ücret ödemedikleri için başvuruları silindi. Bu yıl YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz" diye konuştu. 

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Demir, ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için "aday başvuru kayıt bilgileri" dökümünün saklanmasını istedi.



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