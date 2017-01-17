12:39, 17 Ocak 2017 Salı

Thaçi'den Rusya'ya Sırbistan suçlaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan’ın Kosova’ya yönelik kışkırtmalarının “Kosova’nın bir bölümünün ayrılması senaryosu”nun bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Hür Avrupa Radyosu”na verdiği demecinde“cdır ve bu, Belgrat’tan Rusya trenin Kosova’ya hareket etme sebebini teşkil etmektedir. Hiçbir şey tesadüf değil, her şey planlanmıştı.” şeklinde konuştu.

“Kosova Sırpları için tek tehditti, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için Sırbistan’ın Kosovalı Sırpları kullanması teşkil eder” diyen Thaçi, Bosna-Hersek ve Hırvatistan’da yaptığı gibi kendi siyasi ve askeri amaçlarını gerçekleştirmek için Belgrat’ın Kosovalı Sırpları kurban etmeye hazır olduğunu söyledi.

“Savaş” kelimesinin Sırbistan’daki milliyetçi sözlükten çıkarılması gereğini ortaya koyan Thaçi, Sırbistan’ın bugün de Hırvatistan, Bosna –Hersek, Karadağ ve Kosova’yı tehdit ettiğini ve bu ülkenin Batı Balkanlar’da barış ve istikrarı tehdit eden adres olduğunu ileri sürdü.

Savaş tehditlerinin özellikle NATO ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası camiada kaygıyla karşılanması gereğini belirten Cumhurbaşkanı Thaçi, bu gergin duruma rağmen Kosova’nın Sırbistan’a diyalog ve işbirliği çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Sırbistan savaş çığırtkanlığında bulunurken Kosova barış çağrısında bulunuyor. Sırbistan toprak bölünmesi çağrısında bulunurken Kosova NATO ve Avrupa Birliği’ne entegre olma çağrısında bulunuyor.” dedi.