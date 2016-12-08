12:45, 17 Ocak 2017 Salı

Küba'da 5.5 büyüklüğünde deprem





Küba'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Küba'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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