12:56, 17 Ocak 2017 Salı

Kurtulmuş, RTÜK üyeleri ile bir araya geldi





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş'un başkanlığında, RTÜK binasında gerçekleşen toplantıda, yayın kuruluşlarının denetimi konusunda daha etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İlgili Konular Numan Kurtulmuş RTÜK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.