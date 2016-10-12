13:03, 17 Ocak 2017 Salı

Maltepe Dragos sahilinde demirli kum kosterinde yangın





Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.

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