PKK kamufle olmak için paravan dernek kurmuş

Erzurum'da, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı'na (YDG-H) yönelik soruşturma sonucu tutuklanan 5 sanık hakkında, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan iddianame tamamlandı.
Örgüt soruşturmasını yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, YDG-H'ye yönelik operasyon sonucu yakalanan sanıklar hakkında hazırlanan ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 41 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluşu, yapılanması, eylemleri ve gençlik yapılanmasına yer verildi.
İddianamede, YDG-H'nin Erzurum yapılanması içerisinde faaliyet gösteren sorumluların tutuklanmaları üzerine Ahmet kod adlı Hakan Fırat organizesinde yeni bir yapılanmaya gidilerek sanıklar Sinan Taş, Fedayi Akbay, Adem Gürbüz, Dilaver Erçek ve Sedat Yıldız'ın aktif olarak sorumlu düzeyde görev aldıkları kaydedildi.
İddianamede, sanıkların Erzurum YDG-H yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, PKK-KCK'nın çatısı altında faaliyet yürütüp, bu faaliyetlerini yasal göstermek amacıyla Eftelya Kültür ve Sanat Derneğini kullandıkları, örgütün organize ettiği ve kurduğu DEM-GENÇ yapılanmasına katılarak, araçlarla örgütün organize ettiği toplantıya katıldıkları kaydedildi.
İddianamede, sanıkların YDG-H gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, faaliyetlerini sivil toplum örgütü görüntüsü altında masum göstermek için kullandığı derneği ve buna ait sosyal medya hesaplarını sanık Taş'ın öncülüğünde kullanıp terör örgütü lehine kamuoyu oluşturdukları, açıkça terör örgütünün ayrılıkçı politikası kapsamında gerçeğe aykırı şekilde olayları çarpıtarak faaliyette bulundukları, bu kapsamda her bir şüphelinin eylemlerinin tek tek değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.
İddianamenin sonuç kısmında, sanıkların YDG-H'nin alt yapılanmasının Erzurum kanadına dahil oldukları, eylemlerini gizleyebilmek ve mazur gösterebilmek amacıyla Erzurum Eftelya Kültür ve Sanat Derneği adı altında faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda derneğin sosyal medya hesaplarına ve dernek binasının kontrolünün şüphelilerde olduğu belirtildi.
İddianamede, sanıklar hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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