13:07, 17 Ocak 2017 Salı

Mehmet Aslan Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltında





Oyuncu Mehmet Aslan, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade veriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Oyuncu Mehmet Aslan hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı alındığını öğrenen Aslan, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi. Aslan'ın burada ifadesinin alındığı öğrenildi.

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