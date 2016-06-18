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01:56, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Sağlık
Güncelleme: 00:30, 18 Ocak 2017 Çarşamba

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Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın
Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın
Foto: Arşiv

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yıldız, Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı fayda vermez.dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tekin Yıldız, kış aylarında en çok görülen rahatsızlıklardan olan akut bronşitin yüzde 90'dan fazlasının virüsten kaynaklandığını belirterek bu yüzden antibiyotik kullanımının fayda etmeyeceğini bildirdi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, her öksürüklü ve ateşli hastalıkta antibiyotik tedavisi uygulanamayacağını ifade etti.

"KONTROLSÜZ ANTİBİYOTİK ALINMAMALI"

Vatandaşların doktorlara danışmadan antibiyotik kullanmamaları gerektiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Kış aylarında en çok zatürre ve akut bronşit hastalıkları görülüyor. Özellikle bu aylarda da zatürreden ziyade akut bronşit hastalığı daha fazla görülebilir. Genellikle sonbahardan kış mevsimine geçişte ve ani ısı değişimlerinde meydana gelen akut bronşitin belirtileri, kişiden kişiye değişse de zatürre belirtilerine çok benzer. Bu nedenle mutlaka doktora başvuru yapılarak, kesin tanı koyulması gerekir. Geçmiş dönemlere göre azalsa da vatandaşlar, öksürük başladığında ya da hafif ateşlendiğinde hemen antibiyotik almak istiyor. Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı, fayda vermez. Bu yüzden kontrolsüz antibiyotik alınmamalı."

 



İlgili Konular öksürük antibiyotik
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Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın
Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Yıldız, Akut bronşit vakalarının yüzde 90'dan fazlası virüsten kaynaklanır. Bu yüzden antibiyotik kullanımı fayda vermez.dedi
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