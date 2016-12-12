13:31, 17 Ocak 2017 Salı

Ahrar'uş Şam Astana'ya gitmiyor





Ahrar'uş Şam'ın Astana görüşmelerine katılmayacağı, ancak müzakereleri desteklediği belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye’nin önemli muhalif gruplarından Ahrar'uş Şam’ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerini desteklediği ancak görüşmelere katılmayacağı belirtildi. Ankara'da Suriyeli muhalifler arasında yapılan müzakerelere yakın bir kaynağın Sputnik'e verdiği demece göre Suriye'nin kuzeyindeki en büyük silahlı muhalif gruplardan Ahrar'uş Şam, Astana'da barış görüşmelerine katılmayacak. Grup, uzaktan destek sunacak. Kaynağa göre bugün itibarıyla Ceyşul İslam (İslam Ordusu), Sultan Murad Tugayı, Feylak el Şam, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Riyad destekli Yüksek Müzakere Komitesi Astana'daki müzakerelere katılmayı kabul etti. Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimleri sonucu organize edilen Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

İlgili Konular Astana Suriye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.