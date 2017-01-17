13:42, 17 Ocak 2017 Salı

Miami'de kalabalığa ateş açıldı





Miami'de Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Miami kentinde Pazartesi günü yapılan Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralananların 11 ile 30 yaşları arasında olduğu açıklandı. Nedeni bilinmeyen ve yüzlerce kişinin bulunduğu etkinlikte büyük bir paniğe neden olan olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

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