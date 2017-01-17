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Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür." dedi. 



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Güncel Haberleri
Erdoğan Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

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