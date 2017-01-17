13:51, 17 Ocak 2017 Salı

Erdoğan'dan bankalara sert uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yönelik saldırıların en önemli araçlarından biri de ekonomidir. Bu alanda kendi eksiklerimizden kaynaklanan sorunlarımız yok değil var. Paranızı bankada tutun dendiği zaman bu paranı o finans kuruluşlarının sahiplerine ver onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun demektir. Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen teröristin, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalanmasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

REINA SALDIRGANININ YAKALANMASI

''Bu konuda gayreti ve emeği olan İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum. Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür.

''BATARSINIZ DEDİLER, SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR''

Genel sağlık sigortasını ilk getirdiğimizde birileri olmaz batarsınız bitersiniz dediler. İşte görüyorsunuz yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı. Sistem tıkır tıkır işliyor.

''ESKİDEN İLAÇ ALMAK BİLE BAŞLI BAŞINA BİR DERTTİ''

Eskiden ilaç almak bile başlı başına bir dertti. Şimdi herkes ilacını dilediği eczaneden alıyor. Gençler eski Türkiye'yi bilmediği için bu anlattıklarımı anlamakta zorlanıyor olabilirler. İbret almazsak ibretlik oluruz. İbrek alarak bütün bu yanlışları düzelttik. Yozgat'ta bir şehir hastanesi açıldı. Bu idealimizdi. Sağlam girip hasta çıktığımız günleri hatırlıyorum.

''TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ İÇİNDEDİR''

2013 yılından bu yana ardı ardına yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu defa muhatabımız, kendi isimleri ve askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil, onlar veya onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın, PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerlerinin hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır.



Tüm terör örgütlerinin tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah, biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de.

''SİZ KİME NEYİ ANLATIYORSUNUZ? BİRER MAŞASINIZ''

Dün Diyarbakır'da o kanı bozuklar yine güvenlik güçlerimize saldırdılar kan döktüler 4 şehidimiz var. Utanmadan sıkılmadan parlamentoda çıkıp şunu söyleyebiliyorlar benim polisime askerime köy korucularıma saldırıyorlar. Siz kime neyi anlatıyorsunuz? Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde bu ülkenin yönetimi gereği neyse bunu hukuk içerisinde yapacaktır yapmaktadır.

''ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİ DE EKONOMİ''

Ülkemize yönelik saldırıların en önemli araçlarından biri de ekonomidir. Bu alanda kendi eksiklerimizden kaynaklanan sorunlarımız yok değil var. Paranızı bankada tutun dendiği zaman bu paranı o finans kuruluşlarının sahiplerine ver onlar hiçbir yatırım yapmadan reel sektöre oradan korkunç vurgunlar vursun demektir. Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır. Verilen krediler yüksek faizle olmaz da düşük faizle olursa yatırımcının rekabet gücünü de artıracaktır. O zaman Türkiye'nin sıçraması çok daha çabuk olacaktır. Acımasız parayı kullanları ben ekonomik terör estiriyorlar diye vasıflandırıyorum.''







Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür." dedi.