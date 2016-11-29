13:53, 17 Ocak 2017 Salı

Yemen'de DEAŞ yöneticisi yakalandı





Yemen'de, DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'in Aden kentindeki Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a "intihar eylemcisi kazandırma ve onları saldırılara hazırlama"dan sorumlu üst düzey yöneticinin, Aden ilinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu DEAŞ üyesinin kurbanlarını sosyal medya üzerinden seçtiği, propaganda yaparak da gençleri örgüte çektiği ifade edildi. Maddi durumu kötü gençlerin özellikle seçildiği vurgulanan açıklamada, kimliği açıklanmayan örgüt yöneticisinin DEAŞ'a kazandırdığı 25 kişiden 5'inin intihar eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

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