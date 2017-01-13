14:29, 17 Ocak 2017 Salı

Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinin amacının, ateşkesin güçlendirilmesi ve silahlı grupların siyasi sürece katılımının sağlanması olduğunu söyledi. Lavrov, Trump yönetiminin de Astana’ya davet edilebileceğini kaydetti.

Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dış politikası ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bugüne kadar düzenlediği Suriye görüşmelerine, siyasi gruplar ve ülke dışında yaşayan kişilerin davet edildiğine değinen Lavrov, "Eksik olan, sahada durumu belirleyenlerin masada yer almamasıydı. Türkiye ve Rusya, sahada olanların da müzakere sürecine katılması inisiyatifini ortaya koydu." dedi.

Lavrov, Suriye'de sahadaki grupların masada yer almasının, Astana'nın diğerlerinden en büyük farkı olacağına dikkati çekerek, bunun Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Esad rejimi ile sahadaki grupların imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla çözüme doğru büyük bir adım atıldığını kaydeden Lavrov, "Astana görüşmelerinin amacı, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesi ve saha komutanlarının siyasi süreçte eşit haklara sahip katılımcılar olmalarının sağlanmasıdır. Bu, sahada durumu belirleyenlerin katıldığı sağlıklı bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİ İLE İLK TEMAS ASTANA'DA OLABİLİR"

Lavrov, Suriye rejimi ve muhalif gruplar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını, Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaşmanın garantörleri olduğunu anımsatarak, Astana görüşmelerine, BM ve yeni ABD yönetimi temsilcilerin de davet edilmesi gerektiğini belirtti.

Sergey Lavrov, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini dile getirerek, bunun Trump yönetimiyle Rusya arasında Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğine işaret etti.

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ

Lavrov, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından basında ve politik çevrelerde Moskova-Washington ilişkilerine dair çok sayıda spekülasyon yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Trump ve ekibinin, resmen göreve başladıktan sonra nasıl bir politika yürüteceğini görmek istiyoruz. Yeni ABD yönetimi ile Suriye ve diğer konulardaki iş birliğinin, Obama döneminden daha verimli olmasını umuyorum." dedi.

Son yıllarda uluslararası terörizmin, sistematik bir hale dönüştüğüne de işaret eden Lavrov, terörle mücadelede ortak cephe kurulamamasından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Lavrov, Ukrayna krizi ve Arap Baharı'na, Batı değerleri ve demokrasi ihraç etme çabalarının neden olduğunu savunarak, eşitlik ilkesi temelinde ABD, AB ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, özellikle son yıllarda ABD istihbarat servislerinin Rus diplomatlara ajanlık tekliflerinin arttığını belirterek, Amerikalı diplomatların Rusya'daki muhalif mitinglere katıldığı eleştirisinde bulundu.