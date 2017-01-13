Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:28, 17 Ocak 2017 Salı
Genel
14:29, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir
Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir

Rus bakan Lavrov Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinin amacının, ateşkesin güçlendirilmesi ve silahlı grupların siyasi sürece katılımının sağlanması olduğunu söyledi. Lavrov, Trump yönetiminin de Astana’ya davet edilebileceğini kaydetti.

Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dış politikası ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bugüne kadar düzenlediği Suriye görüşmelerine, siyasi gruplar ve ülke dışında yaşayan kişilerin davet edildiğine değinen Lavrov, "Eksik olan, sahada durumu belirleyenlerin masada yer almamasıydı. Türkiye ve Rusya, sahada olanların da müzakere sürecine katılması inisiyatifini ortaya koydu." dedi.

Lavrov, Suriye'de sahadaki grupların masada yer almasının, Astana'nın diğerlerinden en büyük farkı olacağına dikkati çekerek, bunun Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştiğine vurgu yaptı. 

Esad rejimi ile sahadaki grupların imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla çözüme doğru büyük bir adım atıldığını kaydeden Lavrov, "Astana görüşmelerinin amacı, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesi ve saha komutanlarının siyasi süreçte eşit haklara sahip katılımcılar olmalarının sağlanmasıdır. Bu, sahada durumu belirleyenlerin katıldığı sağlıklı bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİ İLE İLK TEMAS ASTANA'DA OLABİLİR"

Lavrov, Suriye rejimi ve muhalif gruplar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını, Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaşmanın garantörleri olduğunu anımsatarak, Astana görüşmelerine, BM ve yeni ABD yönetimi temsilcilerin de davet edilmesi gerektiğini belirtti.

Sergey Lavrov, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini dile getirerek, bunun Trump yönetimiyle Rusya arasında Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğine işaret etti. 

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ 

Lavrov, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından basında ve politik çevrelerde Moskova-Washington ilişkilerine dair çok sayıda spekülasyon yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Trump ve ekibinin, resmen göreve başladıktan sonra nasıl bir politika yürüteceğini görmek istiyoruz. Yeni ABD yönetimi ile Suriye ve diğer konulardaki iş birliğinin, Obama döneminden daha verimli olmasını umuyorum." dedi. 

Son yıllarda uluslararası terörizmin, sistematik bir hale dönüştüğüne de işaret eden Lavrov, terörle mücadelede ortak cephe kurulamamasından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Lavrov, Ukrayna krizi ve Arap Baharı'na, Batı değerleri ve demokrasi ihraç etme çabalarının neden olduğunu savunarak, eşitlik ilkesi temelinde ABD, AB ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. 

Rusya Dışişleri Bakanı, özellikle son yıllarda ABD istihbarat servislerinin Rus diplomatlara ajanlık tekliflerinin arttığını belirterek, Amerikalı diplomatların Rusya'daki muhalif mitinglere katıldığı eleştirisinde bulundu.  



İlgili Konular Donald Trump Astana Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Filistin'de yeni ulusal birlik hükümeti girişimleri
Filistin'de yeni ulusal birlik hükümeti girişimleri

Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.
Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavülde
Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavülde

Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu
KKTC'ye çilek tarlası tahsis edilecek
KKTC'ye çilek tarlası tahsis edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında çilek tarlaları da sular altında kalan köylülere yeni arazi tahsis etmek için harekete geçti.
Belhak İngiliz hükümetini dava edebilecek
Belhak İngiliz hükümetini dava edebilecek

Kaddafi rejimine teslim edilen Belhak'ın iddialarını değerlendiren Yargıtay, Libyalı siyasetçinin İngiliz hükümetine dava açabileceğine karar verdi
Suriye Başbakanı Hamis İran'da arazi pazarlığında
Suriye Başbakanı Hamis, İran'da arazi pazarlığında

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor" açıklaması yaptı
İran AİRBUS uçağının ilk seferi Meşhed'e
İran AİRBUS uçağının ilk seferi Meşhed'e

İran AİRBUS uçağı Meşhed'e ilk seferi yaparak İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu
Çin lideri ilk kez Davos'ta
Çin lideri ilk kez Davos'ta

Davos kentine giden ilk Çin devlet başkanı Şi Cinping oldu
İngiltere AB'ye kısmi üyeliğe kapıları kapattı
İngiltere AB'ye kısmi üyeliğe kapıları kapattı

İngiltere Başbakanı Theresa May, 'AB'ye kısmı üyelik' hedefinde olmadıklarını söyleyip "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" dedi.
Oslo da dizel araç kullanımı yasaklandı
Oslo’da dizel araç kullanımı yasaklandı

Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine Oslo belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması yasaklandı.
Çin'de kuş gribinden 5 ölüm
Çin'de kuş gribinden 5 ölüm

Çİn'in Hunan ve Guangdong eyaletlerinde yılbaşından bu yana 5 kişi H7N9 virüsü nedeniyle öldü
Kuzey Amerika'da ilk insan izi 24 bin yıl öncesinden
Kuzey Amerika'da ilk insan izi 24 bin yıl öncesinden

Arkeologlar, Kuzey Amerika'da bilinen en eski yerleşimden 10 bin yıl öncesine ait insan izlerine rastladı
İskoçya'da kilisede Kur'an-ı Kerim'den ayet okunmasına tepki
İskoçya'da kilisede Kur'an-ı Kerim'den ayet okunmasına tepki

İskoçya'da bir kilisede Nisa Suresi'nin Allah'ın oğlunun olmayacağına ilişkin ayetinin okunması tepki çekti
Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir
Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir

Rus bakan Lavrov Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini söyledi
Boşnakça gelecek yıl seçmeli ders olacak
Boşnakça, gelecek yıl seçmeli ders olacak

Bosna Hersek Federasyonu ile Türkiye arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında, Boşnakça 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacak
Yemen'de DEAŞ yöneticisi yakalandı
Yemen'de DEAŞ yöneticisi yakalandı

Yemen'de, DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi
Miami'de kalabalığa ateş açıldı
Miami'de kalabalığa ateş açıldı

Miami'de Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi

Haberler

Ahrar'uş Şam Astana'ya gitmiyor
Ahrar'uş Şam Astana'ya gitmiyor

Trump’ın ekibi Astana'ya davet edildi
Trump ın ekibi Astana'ya davet edildi

Esad’dan Astana görüşmeleri öncesi flaş açıklama
Esad dan Astana görüşmeleri öncesi flaş açıklama

Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı
Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı

Suriye için Astana görüşmeleri 23 Ocak'ta
Suriye için Astana görüşmeleri 23 Ocak'ta

Suriyeli muhalifler Astana'da buluştu
Suriyeli muhalifler Astana'da buluştu

Trump'ın yemin törenine Çavuşoğlu katılacak
Trump'ın yemin törenine Çavuşoğlu katılacak

Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 