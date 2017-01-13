Trump yönetimi Astana'ya davet edilebilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinin amacının, ateşkesin güçlendirilmesi ve silahlı grupların siyasi sürece katılımının sağlanması olduğunu söyledi. Lavrov, Trump yönetiminin de Astana’ya davet edilebileceğini kaydetti.
Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dış politikası ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) bugüne kadar düzenlediği Suriye görüşmelerine, siyasi gruplar ve ülke dışında yaşayan kişilerin davet edildiğine değinen Lavrov, "Eksik olan, sahada durumu belirleyenlerin masada yer almamasıydı. Türkiye ve Rusya, sahada olanların da müzakere sürecine katılması inisiyatifini ortaya koydu." dedi.
Lavrov, Suriye'de sahadaki grupların masada yer almasının, Astana'nın diğerlerinden en büyük farkı olacağına dikkati çekerek, bunun Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştiğine vurgu yaptı.
Esad rejimi ile sahadaki grupların imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla çözüme doğru büyük bir adım atıldığını kaydeden Lavrov, "Astana görüşmelerinin amacı, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesi ve saha komutanlarının siyasi süreçte eşit haklara sahip katılımcılar olmalarının sağlanmasıdır. Bu, sahada durumu belirleyenlerin katıldığı sağlıklı bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov, Suriye rejimi ve muhalif gruplar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını, Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaşmanın garantörleri olduğunu anımsatarak, Astana görüşmelerine, BM ve yeni ABD yönetimi temsilcilerin de davet edilmesi gerektiğini belirtti.
Sergey Lavrov, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini dile getirerek, bunun Trump yönetimiyle Rusya arasında Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğine işaret etti.
Lavrov, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından basında ve politik çevrelerde Moskova-Washington ilişkilerine dair çok sayıda spekülasyon yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Trump ve ekibinin, resmen göreve başladıktan sonra nasıl bir politika yürüteceğini görmek istiyoruz. Yeni ABD yönetimi ile Suriye ve diğer konulardaki iş birliğinin, Obama döneminden daha verimli olmasını umuyorum." dedi.
Son yıllarda uluslararası terörizmin, sistematik bir hale dönüştüğüne de işaret eden Lavrov, terörle mücadelede ortak cephe kurulamamasından duyulan üzüntüyü dile getirdi.
Lavrov, Ukrayna krizi ve Arap Baharı'na, Batı değerleri ve demokrasi ihraç etme çabalarının neden olduğunu savunarak, eşitlik ilkesi temelinde ABD, AB ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, özellikle son yıllarda ABD istihbarat servislerinin Rus diplomatlara ajanlık tekliflerinin arttığını belirterek, Amerikalı diplomatların Rusya'daki muhalif mitinglere katıldığı eleştirisinde bulundu.
Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.
Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında çilek tarlaları da sular altında kalan köylülere yeni arazi tahsis etmek için harekete geçti.
Kaddafi rejimine teslim edilen Belhak'ın iddialarını değerlendiren Yargıtay, Libyalı siyasetçinin İngiliz hükümetine dava açabileceğine karar verdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor" açıklaması yaptı
İran AİRBUS uçağı Meşhed'e ilk seferi yaparak İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu
İngiltere Başbakanı Theresa May, 'AB'ye kısmı üyelik' hedefinde olmadıklarını söyleyip "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" dedi.
Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine Oslo belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması yasaklandı.
Çİn'in Hunan ve Guangdong eyaletlerinde yılbaşından bu yana 5 kişi H7N9 virüsü nedeniyle öldü
Arkeologlar, Kuzey Amerika'da bilinen en eski yerleşimden 10 bin yıl öncesine ait insan izlerine rastladı
İskoçya'da bir kilisede Nisa Suresi'nin Allah'ın oğlunun olmayacağına ilişkin ayetinin okunması tepki çekti
Rus bakan Lavrov Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini söyledi
Bosna Hersek Federasyonu ile Türkiye arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında, Boşnakça 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacak
Yemen'de, DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi
Miami'de Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi