15:02, 17 Ocak 2017 Salı

Ankara'da keşif yapan PKK'lı tutuklandı





PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek eylem için keşif yaptığı belirlenen ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını düzenleyen grupla bağlantılı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği öğrenilen Zana kod adlı Murat B'nin, eylem öncesi keşif yapmak amacıyla 28 Aralık 2016'da Ankara'ya geldiğini tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre takibe alınan Murat B, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISIYLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI Sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Murat B'nin, Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırıyı düzenleyen grupla bağlantılı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Murat B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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