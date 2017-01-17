15:03, 17 Ocak 2017 Salı

Oslo’da dizel araç kullanımı yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Norveç’in başkenti Oslo’da bugünden itibaren geçerli olacak düzel araçların kullanılması yasağı başladı. Yasağın ne kadar süreceği konusunda ise kesin bir tarih açıklanmadı. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise yasak kararının dışında bırakıldı. Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler ise bin 500 Norveç Kronu ceza ödemek zorunda kalacak.

Yasağın ilk gününde denetimlere başlayan belediye görevlileri ise bugün için yasağa uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak yarından sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları aldıkları ortak kararla en geç 2025 yılına kadar kentlerinde bütün dizel binek araçları ile ağır vasıtaların kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuşlardı.