14:57, 17 Ocak 2017 Salı

Trump'ın yemin törenine Çavuşoğlu katılacak





Donald Trump'ın yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye giderek Donald Trump'ın görevi devralacağı yemin törenine katılacağını açıkladı. ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreni 20 Ocak'ta yapılacak.

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