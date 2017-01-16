15:06, 17 Ocak 2017 Salı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli sorusuna ilginç cevap





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirilerinin ardından planlandığı şekilde MHP lideri ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik Twitter üzerinden yaptığı eleştiriler ve yarın ikili arasında daha önceden planlanmış görüşme anımsatılarak, bu durumda Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır." karşılığını verdi.

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