15:21, 17 Ocak 2017 Salı

İngiltere AB'ye kısmi üyeliğe kapıları kapattı





İngiltere Başbakanı Theresa May, 'AB'ye kısmı üyelik' hedefinde olmadıklarını söyleyip "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Başbakanı Theresa May, 'AB'ye kısmı üyelik' hedefinde olmadıklarını söyleyip "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" dedi.



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