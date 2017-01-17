15:22, 17 Ocak 2017 Salı

Çin lideri ilk kez Davos'ta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.​

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olarak gösterilen Çin'den ilk kez devlet başkanlığı düzeyinde Davos'a katılım sağlandı.

2017 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'nda konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Dünyanın sorunları için küreselleşmeyi suçlamak anlamsız" diyerek 'küreselleşmenin 2008 ekonomik krizi ve Suriyeli göçmenlerin durumunun kaynağı olmadığını' söyledi.

Küreselleşmenin 'daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir' olması gerektiğini belirten Cinping, mevcut küresel kurumların 'yetersiz' olduğunu belirterek bu kurumların temsil gücünün artırılması gerektiğini işaret etti.

“TİCARİ SAVAŞIN GALİBİ OLMAZ”

Konuşmasında 20 Ocak'ta ekibiyle birlikte ABD'nin yönetimine geçecek olan Donald Trump'a da üstü kapalı mesaj gönderen Cinping "Bir ticari savaşın galibi olmaz" dedi.

Trump birçok kez Çin'i ABD'de kitlesel iş kayıplarına yol açan ticaret politikaları uygulamakla suçlamış ve Çin mallarına yüzde 45'e varan gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti.