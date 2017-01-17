15:27, 17 Ocak 2017 Salı

İran AİRBUS uçağının ilk seferi Meşhed'e





İran AİRBUS uçağı Meşhed'e ilk seferi yaparak İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın Fransa merkezli AIRBUS şirketinden aldığı A321 tipi yolcu uçağı, İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu. İran Hava Yolları (İran Air) Şirketi'ne ait sosyal paylaşım sitesi Telegram'da yayınlanan habere göre, şirketin Fransa merkezli AIRBUS şirketinden aldığı A321 tipi yolcu uçağı bir grup yolcusuyla birlikte ilk seferini Meşhed kentine düzenledi. Yine şirketin Telegram sitesinde, uçağın havadan İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtuğuna dair radar sistemi görüntülerine yer verildi. Ülkede, şirketlerin filolarına kattıkları yeni uçaklarının ilk seferini Meşhed'e düzenlemeleri ve İmam Rıza türbesinin üstünden uçmalarının bir gelenek olduğu belirtiliyor. İran Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi, 38 yıl aradan sonra birinci el olarak satın alınan Airbus A321 tipi ilk yolcu uçağının Şiilerce kutsal kabul edilen Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçacağını söylemişti.

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