Suriye Başbakanı Hamis, İran'da arazi pazarlığında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye Başbakanı İmad Hamis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile görüştü.
Başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İran ve Suriye arasında ziraat, madencilik ve iletişim alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri, "Sekiz sene süren İran-Irak savaşında Suriye devleti İran'a destek verdi. Son dönemlerde yaşanan krizde de İran Suriye'nin yanında durdu." dedi.
Cihangiri, iki ülkenin son dönemde elde ettiği kazanımlarını korumaları gerektiğini belirterek, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor. Ayrıca yeni dönemde, Suriye'nin vereceği izinler sonrası İranlı şirketler tekrar çalışmalarını yapabilecek ve ürünlerini bu ülkeye pazarlayacak." diye konuştu.
"SURİYE İRAN'A ÇOK ŞEY BORÇLU"
Suriye Başbakanı Hamis de konuşmasında İranlı yatırımcıları Suriye'ye davet etti. Suriye'deki kriz döneminde "İran'a çok şey borçlu olduklarını" dile getiren Hamis şunları kaydetti:
"Dün Hafız Esed ile Humeyni arasında olan iyi ilişkiler bugün de Beşşar Esed ile Ali Hamaney ve Hasan Ruhani arasında devam ediyor. İlişkilerimizi geliştirme konusunda yaptığımız görüşmelerde, İran'la siyasi ve iktisadi alanlarda tüm ilişkilerimizi geliştirme irademizi ortaya koyduk."
Hamis'in Tahran'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.
Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında çilek tarlaları da sular altında kalan köylülere yeni arazi tahsis etmek için harekete geçti.
Kaddafi rejimine teslim edilen Belhak'ın iddialarını değerlendiren Yargıtay, Libyalı siyasetçinin İngiliz hükümetine dava açabileceğine karar verdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor" açıklaması yaptı
İran AİRBUS uçağı Meşhed'e ilk seferi yaparak İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu
İngiltere Başbakanı Theresa May, 'AB'ye kısmı üyelik' hedefinde olmadıklarını söyleyip "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" dedi.
Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine Oslo belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması yasaklandı.
Çİn'in Hunan ve Guangdong eyaletlerinde yılbaşından bu yana 5 kişi H7N9 virüsü nedeniyle öldü
Arkeologlar, Kuzey Amerika'da bilinen en eski yerleşimden 10 bin yıl öncesine ait insan izlerine rastladı
İskoçya'da bir kilisede Nisa Suresi'nin Allah'ın oğlunun olmayacağına ilişkin ayetinin okunması tepki çekti
Rus bakan Lavrov Trump yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini söyledi
Bosna Hersek Federasyonu ile Türkiye arasında 2015'te imzalanan protokol kapsamında, Boşnakça 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacak
Yemen'de, DEAŞ'a "intihar eylemcisi" kazandıran üst düzey ismin yakalandığı bildirildi
Miami'de Martin Luther King günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi