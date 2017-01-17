Belhak İngiliz hükümetini dava edebilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiliz yargısı, Kaddafi rejimine 13 yıl önce yasa dışı yollarla teslim edildiği ortaya çıkan Libyalı siyasetçi Abdülhakim Belhak'ın İngiliz hükümeti aleyhinde dava açabileceğine hükmetti.
Temyiz Mahkemesinin 2014 yılında verdiği "yabancı bir ülkeyi de ilgilendiren davanın İngiliz mahkemelerinde görülebileceği" kararını destekleyen Yargıtay, Belhak'ın iddialarının çok ciddi olduğunu belirterek, davanın İngiliz mahkemelerinde görülmemesinin başka ülkelerde de görülmeyeceği anlamına geldiğini bildirdi.
Belhak'ın avukatları, müvekillerinin, Kaddafi rejimine İngiltere aracılığıyla teslim edildiğinin İngiliz hükümeti tarafından kabul edilmesini, bu nedenle kendisinden özür dilenmesini ve sembolik olarak 1 sterlin tazminat talep ettiğini aktardı. Hukuk ekibi, bu taleplerinin gerçekleştirilmemesi halinde Belhak'ın İngiliz hükümeti aleyhinde dava açmakta kararlı olduğunu kaydetti.
İngiliz hükümetinin, "terör şüphelisi" olduğu gerekçesiyle 2004 yılında kendisini ve eşini Çin'den alarak Libya'ya yasa dışı şekilde gönderdiğini savunan Belhak, buna dönemin Dışişleri Bakanı Jack Straw ile İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın neden olduğunu iddia ediyor. Belhak ayrıca Kaddafi rejiminin o dönem hamile olan eşine ve kendisine işkence yaptığını öne sürüyor.
İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Straw, Abdülhakim Belhak'ın yasa dışı iadesinden haberdar olduğu iddialarını kabul etmiyor .
2009 yılında İngiliz basınına sızan dış istihbarat servisi MI6'ya ait bir mektupta, İngiliz istihbarat teşkilatı, Libya yetkililerini "emanetin salimen yerine ulaşmasından dolayı" kutluyor.
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Kaddafi rejimine teslim edilen Belhak'ın iddialarını değerlendiren Yargıtay, Libyalı siyasetçinin İngiliz hükümetine dava açabileceğine karar verdi
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