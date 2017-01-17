15:46, 17 Ocak 2017 Salı

KKTC'ye çilek tarlası tahsis edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Su sıkıntısı çeken KKTC’ye içme, kullanma ve sanayi suyu temin etmek için yapılan Alaköprü Barajı ile KKTC’nin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması ve ülkede 3 bin hektar alanda sulu tarıma geçilmesi planlanıyor. Ancak Mersin ili Anamur İlçesindeki Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 326 aile barajın yapımı nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bakanlık aileler için öncelikle üç ayrı yerde toplam 326 konut, köy konağı, cami, okul ve arıtma tesisini içeren 208 milyon liralık proje gerçekleştirdi. Şimdi de bakanlık, baraj öncesi geçimini çilekten karşılayan bu ailelere tarımsal iskan projesi hazırladı. Buna göre her bir aileye 4.5 dönüm büyüklüğünde çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.

Baraj altında kalan arazilerde eğimin yüzde 40 olmasına karşın, verimli üretim için arazi eğiminin yüzde 20 olması gerektiğini öğrenen bakanlık, yeni arazilerde bu eğimi sağlayarak vatandaşa teslim edecek. Ayrıca tahsis edilecek tüm araziye damla sulama sistemi kuracak olan bakanlık yetkilileri, hem ideal eğime ulaşılması hem de damla sulamayla doğru zamanda gerektiği kadar sulama yapılmasıyla çilek üretiminde verimin artacağına dikkat çektiler. Yetkililer, bu sayede ailelerin yıllık 30 bin lira civarında gelir elde edeceğini hesapladı.

Asrın projesi olarak adlandırılan ve 1.6 milyar liraya mal olan projede, Türkiye ile KKTC arasına 80 kilometrelik askılı boru sistemi kuruldu. Borular, denizin 250 metre altından şamandıralar ile bağlandı. Türkiye’den gelen su, arıtma tesisinden geçtikten sonra Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı KKTC tarafındaki Geçitköy barajına boşaltılmaya başladı. Proje ile KKTC’ye yılda 75 milyon metreküp suyun iletilmesi; bu suyun yarısının içme-kullanma ve sanayide; diğer yarısı da tarımsal sulamada kullanılacak. Sulu tarım ile son derece verimli olan topraklarda mevcudun iki üç katı üretim artışı beklenirken; gelir artışıyla ekonomisine de büyük katkı yapacak.