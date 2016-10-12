16:08, 17 Ocak 2017 Salı

Demirtaş'a 142 yıl hapis talebi





Demirtaş için 142, Yüksekdağ için 83 yıl hapis istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

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