Demirtaş'a 142 yıl hapis talebi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili CHP'li bir grup Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirilerinin ardından planlandığı şekilde MHP lideri ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi
PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek eylem için keşif yaptığı belirlenen ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını düzenleyen grupla bağlantılı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı
Donald Trump'ın yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılacak
UHİM İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'nin geleceği ve devletin güvenliği açısından derhal şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Mehmet Görmez, Kur'an kursunda darbedilen çocukla görüşüp onun şahsında tüm çocuklardan özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır" dedi
Oyuncu Mehmet Aslan, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade veriyor
Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.
PKK/KCK'nın, eylem planlamak, para toplamak ve tutuklanan üyelerin etkin pişmanlık yasasından yararlanmalarını önlemek gibi eylemlerini, kurduğu Kültür ve Sanat Derneği üzerinden yaptığı belirlendi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi
TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi
Çankaya Belediyesince, kış aylarında yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için ilçede belirlenen bölgelere bir haftada bir ton kuru mama bırakıldı