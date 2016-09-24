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Filistin'de yeni ulusal birlik hükümeti girişimleri
Filistin'de yeni ulusal birlik hükümeti girişimleri

Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Filistin uzlaşması ve ülkenin geleceği" konulu forum için Moskova'da bulunan Filistinli siyasi parti ve hareket temsilcileri temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi El-Ahmed toplantıda yaptığı konuşmada, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını, yeni hükümetle ilgili önerinin 48 saat içerisinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderileceğini söyledi.

El-Ahmed ayrıca Fetih ve Hamas'ın İsrail'in müzakere ortağı olarak kabul ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü'nde de temsil edileceğini belirtti.

AB, ABD, Rusya ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün Filistin-İsrail sorununun çözümünde başarısız olduğunu ifade eden El-Ahmed, bunun başlıca nedeninin ABD'nin İsrail yanlısı politika yürütmesi olduğunu öne sürdü.

Ortadoğu Dörtlüsü'nün tüm taraflarıyla ayrı ayrı konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden El-Ahmed, Filistin-İsrail sorununun çözümü için yeni bir mekanizmanın kurulmasına gerek duyulduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan bir başka Filistinli politikacı Mustafa El-Bargusi, uluslararası kamuoyunu Filistin'e karşı çifte standart uygulamaktan vazgeçmeye çağırdı. BMGK kararlarına uymayan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmamasını eleştiren El-Bargusi, Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözümünü savunan bazı ülkelere Filistin'in bağımsızlığını tanımadıkları için kızgın olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen katılımcılar, Lavrov'un Filistin'de siyasi parti ve hareketler arasında birliğin sağlanması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.



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