Ortaköy saldırganı sağlık kontrolünden geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülgadir Masharipov, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Esenyurt'ta bir dairede yakalandıktan sonra zanlı Masharipov, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine getirildi. Burada ilk sorgusu tamamlanan Masharipov, sağlık kontrolü için zırhlı polis aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürüldü.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Masharipov, daha sonra yine güvenlik önlemleri altında Emniyet'e getirildi.
Polis ekipleri, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin vermezken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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